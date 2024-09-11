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Задержание Павла Дурова ,  
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Прокурор Парижа назвала дело против Павла Дурова показательным

Прокурор Парижа: дело Дурова показательно в плане борьбы с киберпреступностью
Сюжет
Задержание Павла Дурова
Дурова задержали в парижском аэропорту 24 августа. Как пояснила прокурор Лор Бекко, причиной задержания бизнесмена стал отказ платформы от сотрудничества с французскими правоохранителями. Дело она назвала показательным
Павел Дуров
Павел Дуров (Фото: Albert Gea / Reuters)

Дело против основателя Telegram Павла Дурова является показательным в плане борьбы с киберпреступностью, заявила прокурор Парижа Лор Бекко в эфире радиостанции RTL.

«Это дело является показательным в плане действий, которые ведет Служба по борьбе с киберпреступностью прокуратуры Парижа», — сказала прокурор (цитата по «РИА Новости»).

Вместе с тем Бекко отметила, что служба «также интересовалась сайтом Coco и зашифрованным мессенджером Sky ECC», который она заставила закрыть. «Это означает, что в мире, который мы считаем виртуальным, распространяется организованная преступность», — подчеркнула она.

Интерес французских правоохранителей к Telegram Бекко объяснила тем, что платформа не реагировала на запросы Парижа, который обращался с просьбой идентифицировать киберпреступников, «в особенности, в вопросе детской порнографии».

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Павел Дуров

Дурова задержали по прилете в парижский аэропорт 24 августа. Бизнесмена подозревают в недостаточной модерации мессенджера Telegram, который он основал в 2013 году. Это и отказ от сотрудничества со спецслужбами, по версии жандармерии, делает Дурова соучастником в распространении наркотиков, детской порнографии, мошенничестве и прочем.

Дуров является гражданином Франции с 2021 года, по этой причине его невозможно обменять или экстрадировать в другую страну. Спустя четыре дня после задержания суд постановил отпустить бизнесмена из-под стражи с запретом покидать Францию, обязательством внести залог в размере €5 млн и раз в две недели отмечаться в полиции.

Позже в местной прокуратуре сообщили, что Дуров был включен в список разыскиваемых лиц Франции в феврале этого года, после того как профильные ведомства констатировали, что Telegram почти не отвечает на запросы о сотрудничестве по ряду уголовных дел.

Сам бизнесмен, комментируя случившееся, отверг утверждения, что Telegram «своего рода анархический рай», и пообещал улучшить борьбу с «вредоносными постами и каналами».

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Илья Пламенев Илья Пламенев
прокуратура Париж киберпреступность Павел Дуров Франция
Павел Дуров фото

Павел Дуров

предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
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