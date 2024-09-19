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МВД объяснило причину внесения лидера «Ногу свело!» в список иноагентов

МВД сочло песни Покровского противоречащими национальным интересам России

МВД направило Минюсту документы, из которых следует, что песни лидера рок-группы «Ногу свело!» Максима Покровского (признан иноагентом) противоречат национальным интересам России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение Замоскворецкого суда, куда музыкант подал иск из-за статуса иностранного агента.

В июле 2023 года Покровский попросил суд исключить его из реестра иноагентов. В итоге Замоскворецкий суд Москвы отказался удовлетворить иск музыканта.

В тексте решения суда говорилось: «Покровский М. С. осуществляет виды деятельности, предусмотренные статьей 4 Федерального закона 255-ФЗ (деятельность в области науки, культуры, искусства, противоречащая национальным интересам России)».

Лидер «Ногу свело!» затем подал иск в Верховный суд.

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Максима Покровского внесли в реестр иноагентов 31 марта. Минюст тогда объяснил свое решение тем, что музыкант поддерживал Украину, взаимодействовал с иностранными структурами, «негативно высказывался» о россиянах и участвовал в сборе средств для Украины.

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Максим Покровский Ногу свело иноагент МВД
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