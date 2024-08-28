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Лидер «Ногу свело» обжаловал отказ в снятии статуса иноагента

В Верховный суд поступила жалоба от лидера группы «Ногу свело» Максима Покровског (признан Минюстом иноагентом) в связи с отказом об исключении его из реестра иноагентов, сообщили "РИА Новости" в пресс-службе инстанции.

«Поступила жалоба Покровского Максима Сергеевича. Дата судебного заседания не назначена», — сказали там.

Суд отказался исключить Максима Покровского из реестра иноагентов
Политика
Максим Покровский&nbsp;(признан&nbsp;иноагентом в России)

В августе 2023 года Замоскворецкий суд Москвы отказался исключить лидера рок-группы из перечня иностранных агентов.

Этот статус Покровский получил в конце марта 2023 года. Причиной Минюст назвал то, что музыкант поддерживал Украину, взаимодействовал с иностранными структурами, «негативно высказывался» о россиянах и участвовал в сборе средств для Украины.

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Теги
Минюст иноагент Максим Покровский Верховный суд
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