Лидер «Ногу свело» обжаловал отказ в снятии статуса иноагента

В Верховный суд поступила жалоба от лидера группы «Ногу свело» Максима Покровског (признан Минюстом иноагентом) в связи с отказом об исключении его из реестра иноагентов, сообщили "РИА Новости" в пресс-службе инстанции.

«Поступила жалоба Покровского Максима Сергеевича. Дата судебного заседания не назначена», — сказали там.

В августе 2023 года Замоскворецкий суд Москвы отказался исключить лидера рок-группы из перечня иностранных агентов.

Этот статус Покровский получил в конце марта 2023 года. Причиной Минюст назвал то, что музыкант поддерживал Украину, взаимодействовал с иностранными структурами, «негативно высказывался» о россиянах и участвовал в сборе средств для Украины.