Лидер «Ногу свело!» потребовал исключить его из реестра иноагентов

Максим Покровский (Фото: Евгений Стукалин / ТАСС)

Лидер рок-группы «Ногу свело!» Максим Покровский (признан иноагентом) подал иск к Минюсту с требованием исключить его из реестра иностранных агентов, сообщили РБК в Замоскворецком суде Москвы.

«Замоскворецким судом зарегистрирован иск Максима Покровского к Минюсту», — заявили в пресс-службе суда. Заседание по иску назначено на 17 июля, следует из карточки дела.

Максима Покровского внесли в реестр иноагентов 31 марта. Минюст объяснил решение тем, что музыкант поддерживал Украину, взаимодействовал с иностранными структурами, «негативно высказывался» о россиянах и участвовал в сборе средств для Украины.

В середине того же месяца на Покровского составили административный протокол по статье о дискредитации российской армии. Через несколько дней суд закрыл дело «в связи с истечением сроков давности привлечения к административной ответственности». Адвокат Покровского назвал это решение «законным и обоснованным».

Покровский в марте прошлого года выступил против военных действий на территории Украины, в телеграм-канале «Ногу свело!» он назвал их «одной из самых печальных» глав российской истории. Позже группа записала песню «Нам не нужна война», в Лондоне во время турне музыканты исполнили песню «Украина» с припевом на украинском языке.

В то же время Покровский внесен в украинскую базу «Миротворец» за «незаконную концертную деятельность» в Крыму.