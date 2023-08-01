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Суд отказался исключить Максима Покровского из реестра иноагентов

Суд в Москве отказался исключить Максима Покровского из реестра иноагентов
Максим Покровский&nbsp;(признан&nbsp;иноагентом в России)
Максим Покровский (признан иноагентом в России) (Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости)

Замоскворецкий суд Москвы отказался исключить лидера рок-группы «Ногу свело!» Максима Покровского (признан иноагентом в России) из перечня иностранных агентов.

«В удовлетворении исковых требований Покровского отказать», — цитирует ТАСС решение, которое огласил судья.

Максима Покровского внесли в реестр иноагентов 31 марта 2023 года. Минюст объяснил решение тем, что музыкант поддерживал Украину, взаимодействовал с иностранными структурами, «негативно высказывался» о россиянах и участвовал в сборе средств для Украины.

Покровский 5 июля 2023 года подал иск к Минюсту с требованием исключить его из реестра иностранных агентов.

«Замоскворецким судом зарегистрирован иск Максима Покровского к Минюсту», — заявили тогда в пресс-службе суда.

В середине марта на Покровского был составлен протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию российских военных). Однако позднее Хорошевский районный суд Москвы прекратил дело против него «в связи с истечением сроков давности привлечения к административной ответственности».

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