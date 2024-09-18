Финляндия выделила €200 тыс. на конфискацию арены Тимченко и Ротенберга

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Правительство Финляндии выделило €200 тыс. на конфискацию у российских владельцев спортивно-концертного комплекса Helsinki Hall, сообщает Helsingin Sanomat со ссылкой на источники.

Как уточняют собеседники издания, деньги пойдут на принятие отдельного закона, который позволить конфисковать арену.

Ранее представитель мэрии Юкка-Пекка Уюла сообщила, что переговоры пока не начались. Если добровольная продажа не состоится, то процесс экспроприации запустят в октябре, подчеркнули городские власти.

Формально арена принадлежит Arena Events Ltd, ее основные владельцы — российские бизнесмены Геннадий Тимченко и Роман Ротенберг.

Первый попал под санкции ЕС еще в 2014 году. В апреле 2022 года ограничения наложили и на отца Романа Ротенберга Бориса. Земля, на которой построен комплекс, принадлежит Хельсинки.

В марте 2024 года власти Хельсинки сообщили о планах выкупить Helsinki Hall. Если владельцы комплекса не согласятся продать его, то власти могут начать процесс экспроприации собственности, пояснил тогда заммэра финской столицы Пааво Архинмяки. Позднее источники Ilta-Sanomat сообщили, что у Хельсинки нет достаточных оснований для экспроприации арены.