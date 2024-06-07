Хельсинки обновили предложение по покупке арены у Тимченко и Ротенберга

В мэрии заявили, что предыдущее предложение о начале переговоров не получило положительного ответа от владельцев Helsinki Hall

Фото: Tomi Hänninen / Newspix24 / Newspix24 / Global Look Press

Мэрия Хельсинки сделала новое предложение о покупке спортивно-концертного комплекса Helsinki Hall (ранее — Hartwall Arena), которым владеют российские бизнесмены Геннадий Тимченко и Роман Ротенберг (оба находятся под санкциями ЕС), сообщает Ilta-Sanomat.

«На этой неделе мы обновили наше предложение. На нашу предыдущую просьбу о начале переговоров мы не получили положительного ответа от владельцев арены», — сказал представитель мэрии Юкка-Пекка Уюла.

Объект закрыт с конца февраля 2022 года. О желании выкупить арену власти Хельсинки заявляли в марте этого года. Заместитель мэра финской столицы Пааво Архинмяки говорил, что, если владельцы Helsinki Hall не согласятся на продажу, власти не позднее начала июня начнут процесс экспроприации собственности.

Теперь источники Ilta-Sanomat говорят, что юристы пришли к выводу, что у Хельсинки нет достаточных оснований для экспроприации арены. Если Тимченко и Ротенберг не согласятся продать комплекс, он останется в российской собственности еще как минимум год или два, а возможно, и намного дольше.

Разрешение EC на продажу Тимченко и Ротенбергом арены истекает 30 июня. «Вероятность реализации частной сделки снижается по мере приближения сроков, поскольку предыдущие переговоры, по всей видимости, не дали результатов», — отметил Уюла.

Как писал РБК, российские бизнесмены приобрели Hartwall Arena, а также долю в ведущем финском хоккейном клубе «Йокерит» в 2013 году. Формально арена принадлежит Arena Events Ltd, основными владельцами которой являются Ротенберг и Тимченко. Земля, на которой построен комплекс, принадлежит городу Хельсинки.

В ноябре 2022 года финские СМИ сообщали, что бизнесмены решили продать стадион. Временный поверенный в делах Тимченко в Финляндии Кай Паананен подтверждал, что те дали разрешение на продажу, и отмечал, что «ведутся активные переговоры». Но тогда никто так и не назвал возможного нового основного владельца арены.

Земля под Helsinki Hall принадлежит городу Хельсинки. Сам комплекс был построен в 1997 году. Его максимальная вместимость составляет 13,5 тыс. человек. Власти дважды сообщали о просрочке владельцами арены оплаты аренды земли в Хельсинки.