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Политика ,  
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Путин одобрил проект договора о стратегическом партнерстве с Ираном

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Президент Владимир Путин одобрил составленный МИДом проект договора о стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Принять предложение МИД России <...> о подписании Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран», — говорится в документе.

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О том, что Россия и Иран подпишут большой межгосударственный договор, еще в январе сообщило Минобороны. В июне подготовку временно приостановили на фоне гибели иранского президента Эбрахима Раиси в результате крушения вертолета. Вместе с ним тогда погиб и глава МИД страны Хосейн Амир Абдоллахиян.

В конце июля замглавы МИДа Андрей Руденко сообщил о завершении подготовки документа и назвал будущее подписание договора «историческим событием».

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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