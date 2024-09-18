Путин одобрил проект договора о стратегическом партнерстве с Ираном
Президент Владимир Путин одобрил составленный МИДом проект договора о стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
«Принять предложение МИД России <...> о подписании Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран», — говорится в документе.
О том, что Россия и Иран подпишут большой межгосударственный договор, еще в январе сообщило Минобороны. В июне подготовку временно приостановили на фоне гибели иранского президента Эбрахима Раиси в результате крушения вертолета. Вместе с ним тогда погиб и глава МИД страны Хосейн Амир Абдоллахиян.
В конце июля замглавы МИДа Андрей Руденко сообщил о завершении подготовки документа и назвал будущее подписание договора «историческим событием».
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