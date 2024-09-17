Шойгу прибыл в Иран с необъявленным визитом
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Иран с необъявленным визитом, передает RT. Он встретился с секретарем Высшего совета национальной безопасности исламской республики Али Акбаром Ахмадианом.
Как отмечает IRNA, стороны в ходе встречи обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также отношения Ирана и Азербайджана. Также, по данным агентства, запланированы переговоры Шойгу с иранским лидером Масудом Пезешкианом, которому он намерен передать послание от президента России Владимира Путина.
Накануне секретарь российского Совбеза встретился в Дамаске с президентом Сирии Башаром Асадом. До этого Шойгу находился с визитом в КНДР, где провел переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
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