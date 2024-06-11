Россия и Иран приостановили заключение договора о сотрудничестве

Москва и Тегеран начали работу над новым договором о сотрудничестве еще до начала конфликта на Украине, но теперь процесс заморожен из-за «проблем у иранских партнеров». Месяц назад в горах разбился вертолет с президентом Ирана

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Работа над заключением договора о всеобъемлющем сотрудничестве России и Ирана приостановлена из-за проблем у Тегерана, сообщил директор второго департамента Азии российского МИДа Замир Кабулов.

«Процесс, понятно, приостановился по причинам проблем у иранских партнеров, но эта работа <…> — я не сомневаюсь в том, что она будет завершена до согласования текста соглашения, а дальше лидеры двух стран примут решение о времени и месте подписания», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Дипломат заверил, что решение заключить договор «никогда не утрачивало своей силы и не связано <...> с последними событиями».

Около месяца назад, 19 мая, в Иране разбился вертолет с президентом Эбрахимом Раиси. Вместе с ним погибли восемь человек, среди которых был глава МИДа Хосейн Амир Абдоллахиян. То, что крушение произошло в результате диверсии, власти Ирана исключали. Выборы нового президента назначены на 28 июня.

Отношения России и Ирана выстраиваются на основании Договора об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества, подписанного в 2001 году и с тех пор каждые пять лет автоматически продлеваемого. Однако в последние годы Москва и Тегеран пришли к выводу, что документ не отвечает новым геополитическим реалиям и более высокому уровню сотрудничества.

Активная работа над новым договором началась в январе 2022 года после визита Раиси в Москву. Однако спустя два года работы над документом в МИДе все еще затруднялись назвать приблизительные сроки заключения соглашения. «Проект был в высокой степени готовности уже в начале этого года, но потом иранские партнеры бросили несколько поправок, которые потребовали заново межведомственного согласования у нас, в России», — объяснял Кабулов.

Договор станет «важнейшим основополагающим документом, который, может, будет определять российско-иранское взаимодействие на ближайшие годы, а может быть, и десятилетия», обещал российский посол в Тегеране Алексей Дедов.