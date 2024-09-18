Безуглая заявила о плачевном состоянии учебных центров Минобороны Украины

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Катастрофическая ситуация в учебных центрах Минобороны Украины и сокрытие информации об этом — результат сговора между оборонным ведомством и Генштабом, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своем телеграм-канале.

Она рассказала, что по требованию главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского министр обороны страны Рустем Умеров уволил главного инспектора Минобороны Игоря Воронченко сразу после того, как он доложил на ставке о бедственной ситуации с подготовкой военных в учебных центрах.

«Откровенный и детальный доклад <...> вызвал большой гнев Сырского», — отметила Безуглая.

По ее словам, Главная инспекция Минобороны была «последним форпостом, предоставлявшим хотя бы какую-то экспертизу относительно того, что действительно происходит в ВСУ». В частности, уточнила Безуглая, именно сотрудники этого ведомства расследовали падение истребителя F-16, переданного Украине. Депутат считает, что самолет сбила украинская ПВО, и теперь «будет попытка уничтожить все улики».

Безуглая отметила, что, по ее данным, в рядах ВСУ практикуется «наказание в виде перевода в штурмовики», и таким образом Сырский и Умеров, действуя как сообщники, «уничтожают» несогласных.

17 сентября Безуглая решила покинуть пост замглавы комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Она попросила избрать ее членом парламентского комитета по внешней политике. Депутаты Верховной рады в начале сентября уже пытались сместить Безуглую с должности заместителя председателя комитета по вопросам национальной безопасности, разведки и обороны, но не смогли. Тогда инициативу поддержали 205 парламентариев при 226 необходимых голосах.

Безуглая много раз критиковала военное руководство Украины — как Сырского, так и его предшественника Валерия Залужного. По ее мнению, они предоставляли «ложные сведения». В частности, депутат обвиняла Сырского и его коллег в том, что они не верят в «победу Украины». Причиной крушения на Украине первого F-16 она назвала ракету, выпущенную из зенитного ракетного комплекса Patriot, «из-за дискоординации между подразделениями».