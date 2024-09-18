 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Безуглая заявила о плачевном состоянии учебных центров Минобороны Украины

Безуглая: учебные центры Минобороны Украины находятся в плачевном состоянии
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Катастрофическая ситуация в учебных центрах Минобороны Украины и сокрытие информации об этом — результат сговора между оборонным ведомством и Генштабом, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своем телеграм-канале.

Она рассказала, что по требованию главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского министр обороны страны Рустем Умеров уволил главного инспектора Минобороны Игоря Воронченко сразу после того, как он доложил на ставке о бедственной ситуации с подготовкой военных в учебных центрах.

«Откровенный и детальный доклад <...> вызвал большой гнев Сырского», — отметила Безуглая.

По ее словам, Главная инспекция Минобороны была «последним форпостом, предоставлявшим хотя бы какую-то экспертизу относительно того, что действительно происходит в ВСУ». В частности, уточнила Безуглая, именно сотрудники этого ведомства расследовали падение истребителя F-16, переданного Украине. Депутат считает, что самолет сбила украинская ПВО, и теперь «будет попытка уничтожить все улики».

Безуглая отметила, что, по ее данным, в рядах ВСУ практикуется «наказание в виде перевода в штурмовики», и таким образом Сырский и Умеров, действуя как сообщники, «уничтожают» несогласных.

Экс-спикер Воздушных сил призвал СБУ заняться Безуглой после слов об F-16
Политика
Марьяна Безуглая

17 сентября Безуглая решила покинуть пост замглавы комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Она попросила избрать ее членом парламентского комитета по внешней политике. Депутаты Верховной рады в начале сентября уже пытались сместить Безуглую с должности заместителя председателя комитета по вопросам национальной безопасности, разведки и обороны, но не смогли. Тогда инициативу поддержали 205 парламентариев при 226 необходимых голосах.

Безуглая много раз критиковала военное руководство Украины — как Сырского, так и его предшественника Валерия Залужного. По ее мнению, они предоставляли «ложные сведения». В частности, депутат обвиняла Сырского и его коллег в том, что они не верят в «победу Украины». Причиной крушения на Украине первого F-16 она назвала ракету, выпущенную из зенитного ракетного комплекса Patriot, «из-за дискоординации между подразделениями».

Эльмана Пашаева задержали за обман мужа Блиновской. Видео

В Avito рассказали, где предлагают самые высокие средние зарплаты

В августе авиаперелеты подорожали почти на 30%

Сергей Собянин показал, как будет выглядеть «Олимпийский» после реконструкции

Штраф за отсутствие ОСАГО увеличат до 5 тыс. руб.

Дзюба заявил о готовности сыграть за сборную России в нетрезвом виде

Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива

Кто выиграет Лигу чемпионов. Прогноз

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Марьяна Безуглая Украина Минобороны Украины ВСУ
Материалы по теме
Безуглая подала в отставку с поста замглавы оборонного комитета Рады
Политика
Экс-спикер Воздушных сил призвал СБУ заняться Безуглой после слов об F-16
Политика
В ЕС раскрыли количество военных ВСУ, прошедших обучение с 2022 года
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 18 сентября
EUR ЦБ: 101,51 (+0,23) Инвестиции, 17 сен, 17:39 Курс доллара на 18 сентября
USD ЦБ: 91,43 (+0,29) Инвестиции, 17 сен, 17:39
В РСТ назвали цену самой дорогой в 2024 году путевки из России в ТурциюОбщество, 16:29
Суд отпустил замдиректора ЧОП по делу о нападении в челябинской школеОбщество, 16:24
Как повышение ключевой ставки повлияет на рынок коммерческой недвижимостиОтрасли, 16:20
Уголовные дела против генералов и чиновников Минобороны. ИнфографикаПолитика, 16:17
«РИА Новости» узнало о 30 задержанных после стрельбы у офиса WildberriesОбщество, 16:16
Паралимпиец ответил украинцу, назвавшему россиянина «недоразумением»Спорт, 16:10
В Минфине назвали вероятным введение акциза на электричество для майнингаКрипто, 16:09
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Безуглая заявила о плачевном состоянии учебных центров Минобороны УкраиныПолитика, 16:03
Эстония открыла военную базу близ границы с РоссиейПолитика, 16:02
Умер корреспондент «РИА Новости» Иван СураевОбщество, 16:00
Бакальчук сообщила о гибели охранника Wildberries при стрельбе у офисаБизнес, 15:57
В Wildberries заявили о попытке незаконно проникнуть в два офиса компанииБизнес, 15:54
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 15:52
В Белоруссии анонсировали фильм о попытке сбить вертолет ЛукашенкоПолитика, 15:50