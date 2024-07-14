Депутат Рады заявила, что Сырский не верит в победу Украины

Александр Сырский (Фото: president.gov.ua)

Главком ВСУ Александр Сырский и его окружение согласны на прекращение огня в конфликте с Россией, они «не верят в победу» Украины, заявила народный депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая.

«Он (Сырский. — РБК) согласен подписывать режим прекращения огня и всякие вариации на тему капитуляции и принуждения к миру», — написала депутат в своем телеграм-канале.

Кроме того, как сообщила Безуглая, главком «не верит в победу и искренне считает, что [Украина] не способна получить преимущество над русскими на собственной земле».

По словам нардепа, эту информацию ей подтвердил ряд источников.

Безуглая ранее не раз выступала с критикой Сырского и украинского генералитета. В начале июля она сообщила, что написала обращение на главкома и его предшественника Валерия Залужного в Группу быстрого реагирования (ГБР), Службы безопасности Украины (СБУ), офис генпрокурора и Минобороны, обвинив их в препятствии депутатской деятельности и предоставлении ей ложных сведений и потребовав отставки военного командования.

Ранее в интервью газете The Times Безуглая заявила, что Украине будет сложно вытеснить российскую армию «без радикальных изменений, направленных на избавление ее армии от генералов советского образца, равнодушных к жизни простых солдат». Депутат утверждала, что некоторые украинские генералы отправляют солдат на «самоубийственные» задания по возврату позиций «просто для того, чтобы поставить галочки в нужных полях».

Сырский стал главкомом ВСУ 8 февраля 2024 года, сменив на этом посту Залужного — он руководил украинской армией с 2021 года. Президент Украины Зеленский объяснял смену командования тем, что Сырский, бывший командующий сухопутными войсками ВСУ, имел «успешный опыт защиты» и «успешный опыт наступления» — он занимался обороной Киева и боями в Харьковской области осенью 2022 года.

В начале июля New Voice (NV.ua) со ссылкой на источник в команде главы государства сообщил, что Зеленский «в целом не сильно в восторге» от нового главкома, особенно из-за неудачной подготовки украинской армии к действиям российской армии в Харьковской области. Собеседник NV.ua подчеркнул, что это не означает снятие главкома с должности в ближайшее время.