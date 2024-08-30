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Военная операция на Украине ,  
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Экс-спикер Воздушных сил призвал СБУ заняться Безуглой после слов об F-16

Украинский военный призвал пожаловаться на депутата Рады Безуглую в СБУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Марьяна Безуглая
Марьяна Безуглая (Фото: bezuhlamariana / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Бывший спикер Воздушных сил Украины полковник Юрий Игнат потребовал, чтобы Служба безопасности Украины (СБУ) обратила внимание на депутата Верховной рады Марьяну Безуглую после ее слов о причине крушения истребителя F-16. Об этом он написал на своей странице в Facebook (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России).

«Может, кто-то напишет заявление на Безуглую в Главное бюро расследований? Сколько будет продолжаться это издевательство над страной и армией? Служба безопасности Украины, здесь наверняка найдется работа для вас!» — написал Игнат.

По информации Безуглой, F-16, рухнувший 29 августа, был сбит ракетой, выпущенной из зенитного ракетного комплекса Patriot. Такие комплексы передали Украине западные страны. Безуглая отметила, что всему виной дискоординация между подразделениями, а в докладах военные сообщали, что пилот не справился с управлением. Депутат Верховной рады подчеркнула, что «культура лжи» в командовании Воздушных сил Украины ухудшает систему управления военнослужащими.

Пентагон ответил на данные о сбитом из Patriot истребителе F-16
Политика
Истребитель F-16

29 августа The Wall Street Journal написала, что армия Украины потеряла первый самолет F-16. Крушение произошло спустя несколько недель после того, как самолет доставили на Украину. Источник газеты рассказал, что F-16 не был сбит, а крушение произошло, вероятно, из-за ошибки пилота. В Генштабе заявили, что «во время захода на цель» с одним из F-16 была потеряна связь, потом выяснилось, что он разбился. Пентагон не стал комментировать потерю Украиной истребителя.

Россия осуждает западную помощь Украине, считая, что она лишь затянет сроки конфликта и не изменит его исход.

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