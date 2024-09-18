Жителей Торопца предупредили об ответственности за фото с места атаки БПЛА

В Торопце предупредили об ответственности за фото с места атаки БПЛА

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Власти призвали жителей Торопца и округа не публиковать и рассылать фото и видео с места пожара после атаки дронов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Торопецкого округа.

«Те, кто публикуют и рассылают такие материалы, действуют на стороне врага и наносят урон безопасности нашей страны. Оценка таким действиям будет даваться с позиции Уголовного кодекса», — говорится в сообщении.

В ночь на 18 сентября Торопец — город на западе Тверской области — подвергся атаке украинских дронов. Губернатор региона Игорь Руденя сообщил, что после падения обломков аппарата начался пожар. Позже администрация Тверской области уточнила, что отражение атаки беспилотников в небе над городом продолжается.

Утром в Торопце объявили частичную эвакуацию населения с территорий, где ПВО отражала атаку дронов. Власти города организовали горячую линию по вопросам эвакуации.