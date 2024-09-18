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Военная операция на Украине ,  
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Губернатор поручил проследить за порядком в эвакуированном Торопце

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Военная операция на Украине

Губернатор поручил проследить за порядком в эвакуированном Торопце
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Губернатор Тверской области Игорь Руденя провел заседание оперативного штаба по ликвидации последствий обломков беспилотника в городе Торопец, жителей которого эвакуировали после атаки дронов, сообщил телеграм-канал «Пул 69», транслирующий решения главы региона.

На заседании Руденя поручил правоохранительным органам проследить за порядком на территории, откуда эвакуировали жителей, а властям на местах, куда их увезли, — организовать в пунктах временного размещения необходимую людям помощь.

По информации администрации области, на месте в Торопце работают все экстренные службы — сотрудники региональных подразделений ФСБ, МВД, прокуратуры, Следственного комитета, МЧС, Росгвардии и руководители областных ведомств.

В Торопце объявили частичную эвакуацию из-за атаки дронов и пожара
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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

БПЛА Вооруженных сил Украины атаковали город ночью 18 сентября. Тогда во время отражения атаки силами ПВО упали обломки дрона и начался пожар. Что именно загорелось, власти не уточнили.

На фоне продолжающейся атаки беспилотников власти объявили частичную эвакуацию населения с территории, где работает ПВО и локализуется пожар.

Кроме того, власти Торопца организовали горячую линию по вопросам эвакуации в связи с атакой беспилотников.

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Теги
Торопец Тверская область беспилотники атака
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