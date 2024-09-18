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Общество ,  
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МЧС показало кадры отправки пострадавших при нападении на школу в Москву

Спецборт МЧС доставил на лечение Москву троих детей, пострадавших при нападении сверстника в челябинской школе, сообщило ведомство в телеграм-канале.

В столицу детей доставил самолет Ан-148. Он оснащен «современным оборудованием и специальными медицинскими модулями», а также кардиомониторами и аппаратом ИВЛ, отметили в МЧС.

Во время полета подростков сопровождали врачи. На опубликованных кадрах видно, как медики вносят в самолет носилки с одним из пострадавших. Второй ребенок поднимается на борт своим шагом с помощью врача.

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Сотрудники полиции у здания школы № 68 в Челябинске

«Трое пострадавших детей будут проходить реабилитацию в одном из федеральных медицинских центров», — рассказали в ведомстве.

Решение об отправке пострадавших в Российскую детскую клиническую больницу принял глава Минздрава Михаила Мурашко. По словам его помощника Алексея Кузнецова, перед этим провели консультации со специалистами профильных федеральных медицинских центров.

Один из детей находится «в крайне тяжелом состоянии», уточнил он. Ранее двоих школьников прооперировали.

Ученики челябинской школы №68, две девочки и мальчик, получили ранения при нападении их одноклассника 16 сентября. Тот принес с собой нож, молоток и муляж пистолета. Пострадала также 57-летняя учительница, которая помогла обезвредить подростка.

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Челябинск Москва школьники пострадавшие самолет
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