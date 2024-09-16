Двух раненных при нападении на челябинскую школу детей прооперировали
Двух детей, пострадавших в результате нападения на школу № 68 в Челябинске, прооперировали, сообщает пресс-служба регионального минздрава.
«На данный момент двое детей прооперированы, состояние стабильное», — рассказали в здравоохранительном ведомстве.
Ранее там сообщили, что одного из них «экстренно» взяли в операционную, а второго — «после дообследования и осмотра».
Третий пострадавший ребенок и взрослый в проведении операции не нуждаются и проходят лечение в профильных отделениях, уточнили в ведомстве.
Трое школьников, две девочки и мальчик, получили ранения в результате нападения на них 13-летнего ученика, это произошло утром 16 сентября. Подросток принес в школу молоток, нож и муляж пневматического пистолета. На перемене после первого урока он напал на одноклассников в кабинете биологии. Обезвредить его помогла 57-летняя учительница Нина Шошина, она также получила травмы.
После инцидента подростка задержали, по факту произошедшего возбудили уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности.
В местных школах после случившегося усилили меры безопасности. Мэр города Наталья Котова поручила провести дополнительные проверки и проинструктировать службы охраны.
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