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Общество ,  
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Двух раненных при нападении на челябинскую школу детей прооперировали

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Двух детей, пострадавших в результате нападения на школу № 68 в Челябинске, прооперировали, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

«На данный момент двое детей прооперированы, состояние стабильное», — рассказали в здравоохранительном ведомстве.

Ранее там сообщили, что одного из них «экстренно» взяли в операционную, а второго — «после дообследования и осмотра».

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Фото:Владимир Гердо / ТАСС

Третий пострадавший ребенок и взрослый в проведении операции не нуждаются и проходят лечение в профильных отделениях, уточнили в ведомстве.

Трое школьников, две девочки и мальчик, получили ранения в результате нападения на них 13-летнего ученика, это произошло утром 16 сентября. Подросток принес в школу молоток, нож и муляж пневматического пистолета. На перемене после первого урока он напал на одноклассников в кабинете биологии. Обезвредить его помогла 57-летняя учительница Нина Шошина, она также получила травмы.

После инцидента подростка задержали, по факту произошедшего возбудили уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности.

В местных школах после случившегося усилили меры безопасности. Мэр города Наталья Котова поручила провести дополнительные проверки и проинструктировать службы охраны.

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Челябинск Школа пострадавшие Дети Операция Минздрав
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