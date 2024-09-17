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«Ъ» узнал, когда прекратят дело о нападении на школу в Челябинске

Дело об организации убийства, заведенное после нападения на школу в Челябинске, прекратят, так как подозреваемый еще не достиг возраста уголовной ответственности
Фото: Андрей Попов / ТАСС
Фото: Андрей Попов / ТАСС

Дело о нападении на учеников и педагогов в школе Челябинска прекратят, когда будут установлены все обстоятельства произошедшего, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям об организации убийства (по ч. 3 ст. 33, п. «а» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса) и халатности (ч. 2 ст. 293 УК). Привлечь нападавшего, 13-летнего подростка, нельзя, так как уголовная ответственность наступает с 14 лет.

Издание отмечает, что формально преследовать за организацию убийства вообще некого, но следователи решили найти тех, кто мог руководить действиями школьника. Сам он при задержании взял всю ответственность на себя.

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Фото:uralgvard / Telegram

Семиклассник пронес в школу собой нож и молоток. Пострадали трое детей и один преподаватель, двоих школьников прооперировали. Самого нападавшего, как пишет издание, отправили к психиатрам, на учете которых он и состоял.

По данным Росгвардии, причиной ЧП стал конфликт между учениками. Как сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн, школу охраняло ООО «ЧОП «Правопорядок+», Росгвардия проверяет законность действий его сотрудников.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Челябинск нападение на школу Следственный комитет уголовное дело
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