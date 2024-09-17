«Ъ» узнал, когда прекратят дело о нападении на школу в Челябинске

Дело об организации убийства, заведенное после нападения на школу в Челябинске, прекратят, так как подозреваемый еще не достиг возраста уголовной ответственности

Фото: Андрей Попов / ТАСС

Дело о нападении на учеников и педагогов в школе Челябинска прекратят, когда будут установлены все обстоятельства произошедшего, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям об организации убийства (по ч. 3 ст. 33, п. «а» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса) и халатности (ч. 2 ст. 293 УК). Привлечь нападавшего, 13-летнего подростка, нельзя, так как уголовная ответственность наступает с 14 лет.

Издание отмечает, что формально преследовать за организацию убийства вообще некого, но следователи решили найти тех, кто мог руководить действиями школьника. Сам он при задержании взял всю ответственность на себя.

Семиклассник пронес в школу собой нож и молоток. Пострадали трое детей и один преподаватель, двоих школьников прооперировали. Самого нападавшего, как пишет издание, отправили к психиатрам, на учете которых он и состоял.

По данным Росгвардии, причиной ЧП стал конфликт между учениками. Как сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн, школу охраняло ООО «ЧОП «Правопорядок+», Росгвардия проверяет законность действий его сотрудников.