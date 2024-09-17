Минздрав рассказал о состоянии челябинских школьников после нападения
Два подростка, пострадавшие при нападении одноклассника в челябинской школе, после операции находятся в стабильном состоянии, сообщило Министерство здравоохранения Челябинской области.
По его данным, глава министерства региона Татьяна Колчинская лично осмотрела детей в областной детской больнице.
«Два ребенка продолжают находиться в реанимации, в сознании, состояние стабильное. Один ребенок в профильном отделении, получает все необходимое лечение», — говорится в сообщении.
За состоянием детей и пострадавшего взрослого следят в аппарате губернатора Челябинской области Алексея Текслера, информация также направляется в федеральный Минздрав, добавили в министерстве.
Семиклассник накануне пронес в школу нож и молоток и напал на одноклассников ближе к концу урока. Пострадали трое детей и один преподаватель, двоих школьников прооперировали. Самого нападавшего отправили к психиатрам, на учете которых он уже состоял.
По данным Росгвардии, причиной ЧП стал конфликт между учениками.
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