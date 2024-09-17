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Астрономы назвали срок завершения магнитной бури очень высокого уровня

Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

Магнитная буря уровня G4 (очень сильная буря), начавшаяся ночью, закончится к концу дня 17 сентября, спрогнозировали в разговоре с РБК ученые-астрономы РАН.

Ранее Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики (ИКИ и ИСЗФ) РАН сообщила, что выброшенное Солнцем облако плазмы зацепило Землю, из-за чего на планете началась магнитная буря уровня 3.66 (почти четыре по пятибалльной шкале).

Член-корреспондент РАН, директор Института космических исследований Анатолий Петрукович отметил, что последние пять дней произошли несколько вспышек на Солнце.

«Сегодня ночью началась магнитная буря. Формально был поставлен четвертый класс, то есть достаточно высокий. Но по факту это было связано не столько с интенсивностью именно бури, как длительного процесса, сколько с силой первого удара, что называется, по магнитному полю Земли. Он был достаточно мощный, и поэтому был поднят флаг большой бури», — объяснил он в разговоре с РБК.

По прогнозу ученого, буря должна завершиться к концу дня. «Это обычная схема такая, что буря такого размера длится порядка одного дня. Ничего такого экстраординарного не происходит», — добавил он.

Петрукович также рассказал, что на что влияют магнитные бури: «Космонавты во время магнитных бурь обычно не выходят в открытый космос. Это (магнитные бури. — РБК) влияет на радиосвязь на высоких широтах. <...> Ну конечно, бывают случаи выхода из строя спутников, нарушения в системах радиосвязи, но это опять же в пределах [обычного]», — добавил эксперт.

Руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев считает, что магнитная буря, хоть и очень сильная, не должна продлиться дольше, чем до середины дня.

«В настоящее время довольно сильно осложнена обстановка в околоземном космическом пространстве. Также повышена нагрузка на внешнюю атмосферу и магнитное поле. У поверхности Земли последствия, конечно, сильно сглажены, но регистрируется влияние на связь. Также возможен рост нагрузки на электросети», — сказал он РБК.

Ученые рассказали о последствиях выброшенного Солнцем облака плазмы
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В прошлый раз магнитная буря уровня G3 (сильный шторм) накрыла Землю 12 сентября. Бурю также спровоцировало выброшенное Солнцем облако плазмы.

Магнитная буря — это сильное возмущение магнитного поля Земли, вызванное вспышками на Солнце. Бури могут длиться от нескольких часов до нескольких суток и подразделяются на уровни от G1 (слабые) до G5 (экстремально сильные). Во время магнитных бурь у некоторых людей могут возникнуть проблемы с самочувствием.

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Теги
магнитная буря Солнце астрономия РАН новости
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