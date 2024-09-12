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Сильная магнитная буря накрыла Землю

Фото: Simone Brandt / imagebroker.com / Global Look Press
Фото: Simone Brandt / imagebroker.com / Global Look Press

Магнитная буря на Земле, к которой привело облако плазмы после выброса солнечной массы, выросла до индекса G3 — сильный шторм, сообщила лаборатория солнечной астрономии РАН.

«Колебания магнитного поля Земли за последний час значительно усилились <...>. По состоянию на текущий момент на Земле регистрируется буря планетарного масштаба уровня G3 (сильный шторм)», — говорится в сообщении.

Там добавили, что нижняя граница зоны полярных сияний проходила по 60-й параллели северной широты. В России это район Финского залива и Камчатки. «Высокие вероятности опускания до 55 градусов, то есть до центральных регионов России. Впрочем, в европейской части страны пока слишком светло», — отметили в лаборатории.

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Ранее сообщалось, что облако плазмы с Землей разминулось, однако затем параметры межпланетной среды показали соприкосновение частиц облака и планеты. «Наблюдаются резкие перепады плотности и скорости окружающего Землю солнечного ветра, а также сильные вариации межпланетного магнитного поля, характерные для выброшенных с Солнца облаков», — добавили в лаборатории.

Магнитные бури могут вызывать сбои в работе энергосистем и навигации, а также влияют на пути миграции птиц и животных. Что касается влияния на здоровье людей, этот аспект остается неизученным, но склонным к метеозависимости людям рекомендуют полноценно отдыхать, избегать стрессов и переутомления.

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