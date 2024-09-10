Ученые рассказали о последствиях выброшенного Солнцем облака плазмы

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Выброшенное Солнцем облако плазмы достигнет Земли вечером во вторник, 10 сентября, оно воздействует на спутники и на связь, рассказал РБК руководитель центра астрономии и космонавтики Краснодарского отделения Русского географического общества (РГО) Александр Иванов.

Ранее в лаборатории Российской академии наук заявили, что к Земле движется облако плазмы со звезды.

По словам Иванова, 8 сентября на Солнце произошел протонный выброс, и часть заряженных частиц направилась к Земле. Частицы вызовут магнитную бурю низкого уровня G2 и полярное сияние в северных широтах. Такое состояние магнитосфера сохранит до утра 11 сентября, отметил ученый.

«Последствия магнитных бурь, как правило, — это только воздействие на спутники и на связь. То есть уровень низкий, G1, G2, он не может привести к каким-то воздействиям более сильным», — сообщил глава центра астрономии и космонавтики (РГО) Кубани.

Выбросы плазмы на Солнце происходят постоянно, отметил в свою очередь исполнительный директор центра мониторинга окружающей среды и экологии Московского физико-технического института Александр Родин.

По его словам, поток протонов и электронов движется от звезды со скоростью 500 км/с.

«Наиболее энергичные частицы могут проникнуть вглубь земной магнитосферы и «осесть» на силовых линиях магнитного поля нашей планеты, после чего по мере движения к полюсам они окажутся в верхних слоях атмосферы и неизбежно столкнутся с молекулами воздуха, вызывая их свечение, известное как полярное сияние», — отметил Родин.

Ученый также предположил, что в связи с выбросом на Солнце на Земле возможны перебои со спутниковой связью.