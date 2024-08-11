 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Ученый рассказал о влиянии продолжающейся магнитной бури на самочувствие

Ученый Степанов описал влияние продолжающейся магнитной бури на самочувствие

Начавшаяся вечером 9 августа магнитная буря, по прогнозам, будет продолжаться до 12 августа. Больше всего ее влияние на себе почувствуют пожилые люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, рассказал «Российской газете» доцент кафедры общей и медицинской биофизики медико-биологического факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова Герман Степанов.

«Изменения магнитного поля влияют одинаково для всех людей», — сказал он. При этом, в зависимости от возраста и состояния здоровья, каждый человек может ощущать на себе это влияние по-разному, отметил ученый.

На Земле закончилась сильная магнитная буря
Общество
Фото:Michael Eichhammer / ТАСС

«Люди пожилого возраста, с нарушениями сердечно-сосудистой системы, более подвержены этим влияниям. Не случайно острые сердечно-сосудистые состояния, такие как инсульт и инфаркт, действительно, учащаются как раз во время магнитной бури», — объяснил эксперт.

По словам Степанова, за самочувствие человека отвечает «функция белков», а влияние магнитного поля способно менять ее. При этом продолжительность магнитной бури может быть разной — «от нескольких часов до нескольких дней», объяснил биофизик.

Ранее сильная магнитная буря из-за вспышки на Солнце прошла на Земле в период с 3 по 4 августа. Позже заместитель директора Института прикладной геофизики имени академика Е.К. Федорова Вадим Коломин предупредил, что в ближайшее время метеорологи снова ожидают вспышки и «колебания магнитного поля» из-за активной «работы» звезды Солнечной системы.

Глава МАГАТЭ призвал к максимальной сдержанности в связи с ситуацией вблизи Курской АЭС

В трех областях России ввели режим контртеррористической операции

Заявление Минобороны о ситуации в Курской области

Жители приграничных районов рассказали о ситуации с обстрелами

Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.

Лукашенко заявил об уничтожении украинских дронов над Белоруссией

Белоруссия усилит группировки войск на границе с Украиной

В ЧВК «Вагнер» заявили о желании принять участие в боях в Курской области

«Газпром» о росте цен на газ после атаки ВСУ: «Кому это выгодно?»
Теги
магнитная буря вспышка на Солнце плохое самочувствие
Материалы по теме
Северное сияние наблюдалось над Россией из-за магнитной бури. Фото
Общество
На Земле закончилась сильная магнитная буря
Общество
Метеорологи спрогнозировали на выходные магнитную бурю
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 августа
EUR ЦБ: 95,18 (+1,05) Инвестиции, 09 авг, 21:56 Курс доллара на 10 августа
USD ЦБ: 87,99 (+1,43) Инвестиции, 09 авг, 21:56
Митинг против добычи лития в Сербии собрал около 25 тыс. человекПолитика, 06:15
Губернатор рассказал о последствиях атаки дронов в ВоронежеПолитика, 06:04
ТАСС узнал о требовании арестовать офисы замглавы МЧС по КубаниОбщество, 05:51
Черный ящик разбившегося в Бразилии самолета отправили на экспертизуОбщество, 05:39
WSJ сообщила о положительном влиянии «Оземпика» на сексуальную жизньОбщество, 05:25
Над Воронежской областью сбили более 10 дронов ВСУПолитика, 05:11
Ученый рассказал о влиянии продолжающейся магнитной бури на самочувствиеОбщество, 04:53
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
КНДР вновь запустила шары с мусором в сторону Южной КореиПолитика, 04:40
В двух областях повторно объявили ракетную опасностьПолитика, 04:21
Дания усилит пограничный контроль из-за «шведских детей-солдат»Общество, 04:09
Жителей поврежденного при падении ракеты дома в Курске разместят в ПВРПолитика, 03:54
В еще одном регионе объявили опасность атаки дроновПолитика, 03:41
В Белгородской области объявили ракетную опасностьПолитика, 03:22
В ЮНЕСКО спрогнозировали расширение протестов против массового туризмаОбщество, 03:14