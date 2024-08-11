Ученый рассказал о влиянии продолжающейся магнитной бури на самочувствие

Начавшаяся вечером 9 августа магнитная буря, по прогнозам, будет продолжаться до 12 августа. Больше всего ее влияние на себе почувствуют пожилые люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, рассказал «Российской газете» доцент кафедры общей и медицинской биофизики медико-биологического факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова Герман Степанов.

«Изменения магнитного поля влияют одинаково для всех людей», — сказал он. При этом, в зависимости от возраста и состояния здоровья, каждый человек может ощущать на себе это влияние по-разному, отметил ученый.

«Люди пожилого возраста, с нарушениями сердечно-сосудистой системы, более подвержены этим влияниям. Не случайно острые сердечно-сосудистые состояния, такие как инсульт и инфаркт, действительно, учащаются как раз во время магнитной бури», — объяснил эксперт.

По словам Степанова, за самочувствие человека отвечает «функция белков», а влияние магнитного поля способно менять ее. При этом продолжительность магнитной бури может быть разной — «от нескольких часов до нескольких дней», объяснил биофизик.

Ранее сильная магнитная буря из-за вспышки на Солнце прошла на Земле в период с 3 по 4 августа. Позже заместитель директора Института прикладной геофизики имени академика Е.К. Федорова Вадим Коломин предупредил, что в ближайшее время метеорологи снова ожидают вспышки и «колебания магнитного поля» из-за активной «работы» звезды Солнечной системы.