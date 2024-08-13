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Астрономы сообщили о завершении сильной магнитной бури

ИКИ РАН: сильная магнитная буря завершилась, но новые вспышки на Солнце возможны
Земля
Земля (Фото: z03 / Zuma / Global Look Press)

На Земле прекратилась магнитная буря, начавшаяся в понедельник 12 августа, однако риски новых вспышек на Солнце сохранятся еще несколько дней. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

«Магнитная буря, по данным международной сети станций, измеряющих планетарные колебания поля, завершена. В настоящее время геомагнитный индекс Kp находится на уровне 2–3, что соответствует спокойному состоянию поля Земли», — говорится в сообщении.

Возобновление магнитной бури астрономы сочли маловероятным, но отметили риски новых вспышек и выбросов в зоне воздействия Солнца на Землю, которые сохранятся на высоком уровне еще не менее двух-трех суток.

Астрономы сообщили о завершении сильной магнитной бури
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12 августа на Земле зафиксировали сильную магнитную бурю уровня G4. В связи с этим прошедшей ночью в нескольких российских регионах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, можно было наблюдать северное сияние. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил тогда, что магнитная буря слабой интенсивности продлится до вечера.

Доцент кафедры общей и медицинской биофизики медико-биологического факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова Герман Степанов рассказал, что магнитная буря может повлиять на самочувствие пожилых людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Изменения магнитного поля влияют одинаково на всех людей», — сказал он. При этом в зависимости от возраста и состояния здоровья каждый человек может ощущать на себе это влияние по-разному, отметил ученый.

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магнитная буря Земля астрономы РАН
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