Минобороны сообщило об успешном пуске ракеты-носителя «Ангара-1»
Российские Воздушно-космические силы успешно запустили ракету-носитель «Ангара-1.2» с космодрома Плесецк, сообщило Минобороны.
Ракета выводит на орбиту военные спутники, добавили там.
Пуск ракеты произвели в 10:00 с космодрома в Архангельской области.
Предыдущий запуск с Плесецка ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическими аппаратами на борту произошел в ночь на 17 мая 2024 года.
В США тогда заявили, что Россия вывела на низкую околоземную орбиту спутник, который может атаковать другие спутники. На этой же орбите находятся американские правительственные спутники.
Вашингтон в феврале сообщил, что Россия может разместить в космосе ядерное оружие. Президент Владимир Путин отмечал, что у России нет планов размещать ядерное оружие в космосе, а данные об этом называл «вбросами».
В Красноярске завели дело о миллиардном хищении у Минобороны
Токаев заявил Шольцу, что в военном отношении Россия непобедима
Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил
Что известно о подозреваемом в попытке покушения на Дональда Трампа
В Подмосковье на продажу выставлен дом-слон
Цены на кофе взлетели до максимума за 13 лет
Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива
ЦБ предложил субсидировать выход компаний на рынок капитала
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов