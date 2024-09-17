Минобороны сообщило об успешном пуске ракеты-носителя «Ангара-1»

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Российские Воздушно-космические силы успешно запустили ракету-носитель «Ангара-1.2» с космодрома Плесецк, сообщило Минобороны.

Ракета выводит на орбиту военные спутники, добавили там.

Пуск ракеты произвели в 10:00 с космодрома в Архангельской области.

Предыдущий запуск с Плесецка ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическими аппаратами на борту произошел в ночь на 17 мая 2024 года.

В США тогда заявили, что Россия вывела на низкую околоземную орбиту спутник, который может атаковать другие спутники. На этой же орбите находятся американские правительственные спутники.

Вашингтон в феврале сообщил, что Россия может разместить в космосе ядерное оружие. Президент Владимир Путин отмечал, что у России нет планов размещать ядерное оружие в космосе, а данные об этом называл «вбросами».