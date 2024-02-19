Борисов рассказал о разработке ракеты-носителя для пусков вне космодромов
Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИмаш) «Роскосмоса» разрабатывает новую многоразовую ракету-носитель сверхлегкого класса, способную стартовать не только с космодрома. Об этом рассказал в интервью порталу «Pro Космос» глава госкорпорации Юрий Борисов.
Разработка ведется уже два-три года, но, учитывая инновационность конструкторских и технологических решений, информация об этом не разглашалась, отметил глава «Роскосмоса».
«Работаем над сверхлегкими носителями. Старт был дан еще Фондом перспективных исследований, работу проводит ЦНИИмаш», — сказал он.
Ожидается, что ракета-носитель будет базироваться на космодроме Восточный, хотя «она может не только с космодрома взлетать», продолжил Борисов. Ракету создают в том числе в интересах Минобороны, уточнил он.
Борисов также отметил, что испытания экспериментальных ступеней ракеты-носителя прошли «в принципе успешно». «Нас сегодня интересует изготовление двигателей и подтверждение тех характеристик, которые в них заложены. Если все пройдет успешно, мы будем форсировать эту работу», — заключил он.
ЦНИИмаш — головной научный институт «Роскосмоса», в ведении которого находится Центр управления полетами российского сегмента МКС. Он также занимается разработкой программного обеспечения для космической отрасли, созданием долгосрочных программ развития ракетно-космической техники, аналитикой и технологическими проектами.
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