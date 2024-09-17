Верховный суд отказался рассматривать жалобу Галкина о статусе иноагента
Верховный суд не стал рассматривать жалобу шоумена и телеведущего Максима Галкина, признанного иностранным агентом, на отказ других инстанций исключить его из данного реестра, сообщила РБК пресс-служба суда.
Жалобу в Верховный суд телеведущий подал в июле. До этого он пытался обжаловать свой статус иноагента в одном из московских судов, а потом во Втором кассационном суде. Оба не стали исключать Галкина из реестра.
Минюст России включил Галкина в список иноагентов в сентябре 2022 года. По данным ведомства, телеведущий получил финансирование от Украины при «осуществлении политической деятельности».
В текущем сентябре появились материалы Мосгорсуда по апелляции, в которых говорилось, что шоумен занимается предпринимательской деятельностью, проводя концерты на территории иностранных государств, и во время своих выступлений «поднимает вопросы, связанные с внутренней и внешней политикой» России.
Сам Галкин, согласно тем же документам, заявил, что никогда не занимался политической деятельностью и что он деятель культуры и искусства. По словам артиста, внесение в список иноагентов служит «вмешательством в его право свободно выражать свое мнение».
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