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Политика ,  
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Верховный суд отказался рассматривать жалобу Галкина о статусе иноагента

Максим Галкин
Максим Галкин (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Верховный суд не стал рассматривать жалобу шоумена и телеведущего Максима Галкина, признанного иностранным агентом, на отказ других инстанций исключить его из данного реестра, сообщила РБК пресс-служба суда.

Жалобу в Верховный суд телеведущий подал в июле. До этого он пытался обжаловать свой статус иноагента в одном из московских судов, а потом во Втором кассационном суде. Оба не стали исключать Галкина из реестра.

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Максим Галкин

Минюст России включил Галкина в список иноагентов в сентябре 2022 года. По данным ведомства, телеведущий получил финансирование от Украины при «осуществлении политической деятельности».

В текущем сентябре появились материалы Мосгорсуда по апелляции, в которых говорилось, что шоумен занимается предпринимательской деятельностью, проводя концерты на территории иностранных государств, и во время своих выступлений «поднимает вопросы, связанные с внутренней и внешней политикой» России.

Сам Галкин, согласно тем же документам, заявил, что никогда не занимался политической деятельностью и что он деятель культуры и искусства. По словам артиста, внесение в список иноагентов служит «вмешательством в его право свободно выражать свое мнение».

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Максим Галкин

Юморист, пародист, шоумен, телеведущий
18 июня 1976 года
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