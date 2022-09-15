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Пашаев вновь лишился статуса адвоката через пять дней после его получения

Эльман Пашаев
Эльман Пашаев (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

У Эльмана Пашаева, защищавшего актера Михаила Ефремова, вновь отозвали статус адвоката. Об этом сообщается на сайте Федеральной палаты адвокатов (ФПА) России.

О том, что Пашаев вернул себе статус адвоката в адвокатской палате Северной Осетии, стало известно 10 сентября. Он рассказал, что прошел тестирование 27 июня, а 5 августа у него приняли экзамен. По словам Пашаева, члены комиссии единогласно проголосовали за его возвращение в ряды адвокатов.

Решение о повторном отзыве было принято на заседании Совета ФПА в Махачкале. Там же было решено обязать Совет адвокатской палаты Северной Осетии прекратить статус адвоката председателя квалификационной комиссии, который принял Пашаева в палату. Будет создана рабочая комиссия по расследованию нарушений закона в североосетинской палате.

До этого Пашаева лишали статуса адвоката в сентябре 2020 года по решению Совета адвокатской палаты Северной Осетии. Этому предшествовали открытые в июле дисциплинарных производств в отношении Пашаева и адвоката потерпевшей стороны по делу Александра Добровинского.

Эльмана Пашаева лишили статуса адвоката
Общество
Эльман Пашаев

Пашаев в ходе процесса над Ефремовым заявлял, что причиной ДТП могли стать «энергетические дыры» и «аэрозольные облака», а также что следствие не учло версию о перехвате автомобиля Ефремова хакерами. В Минюсте сочли недопустимыми высказывания и поведение Пашаева.

Палата усмотрела в действиях адвоката нарушение профессиональной этики. ФПА отмечала, что Пашаев и Добровинский сообщали СМИ сведения, составляющие адвокатскую тайну, и использовали дело Ефремова для саморекламы.

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Авария с участием Ефремова произошла 8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве. Водитель второго автомобиля, Сергей Захаров, погиб. Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Эльман Пашаев Федеральная палата адвокатов адвокаты
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