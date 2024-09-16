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Общество ,  
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Четыре человека пострадали при нападении школьника в Челябинской области

Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Четыре человека получили травмы при нападении на них школьника в челябинской школе, сообщила порталу 74.ru детский омбудсмен в регионе Евгения Майорова.

«Официальная информация будет позже. Работают и следственные органы, и СК, и глава города, ее замы, министерство здравоохранения. <...> По моим данным, четыре человека [пострадали]», — рассказала Майорова.

По ее словам, возникли большие вопросы к системам безопасности и рамкам, которые стоят в школе. «И когда я проходила, они пищат. Другое дело, как с ними работают. С телефоном дети приходят, он будет пищать. Ножницы, которые носят на уроки труда, тоже будут пищать», — отметила уполномоченный по правам детей региона.

В челябинской школе подросток напал на учеников и учителей с молотком
Общество
Фото:Владимир Баранов / Global Look Press

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что в школе № 68 в Челябинске ученик напал на других школьников и педагогов. Он уточнил, что несколько человек пострадали. Раненых госпитализировали, им оказывают всю необходимую помощь, отметил Текслер.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу СУ СК России по Челябинской области, в пресс-службы региональных минздрава и министерства образования, а также направил запрос в МБОУ «СОШ № 68 Челябинска».

По словам губернатора, ученик пронес в школу молоток. Охрана на вооруженного мальчика не отреагировала. «Дал поручение правоохранительным органам, министерству образования, администрации города, уполномоченному по правам ребенка детально разобраться в ситуации», — добавил Текслер.

Портал 74.ru со ссылкой на источники уточнил, что у мальчика также были нож и пневматический пистолет, последний он применить не успел.

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Теги
Челябинская область Челябинск нападение школьники детский омбудсмен

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