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Росгвардия назвала причину нападения в челябинской школе

Росгвардия назвала конфликт у учеников причиной нападения в челябинской школе
Подросток напал с молотком и ножом на одноклассников в челябинской школе из-за конфликта с ними, сообщила Росгвардия. После нападения он закрылся в одном из помещений школы, его задержали и передали полицейским
Фото: uralgvard / Telegram
Фото: uralgvard / Telegram

Нападение в челябинском филиале коррекционной школы № 68 произошло из-за конфликта между учениками, сообщает управление Росгвардии по Уральскому округу в телеграм-канале.

13-летнего подростка, который с ножом и молотком напал на одноклассников и преподавателя, задержали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.

«Между учениками произошел конфликт, в ходе которого один из них нанес побои четырем потерпевшим, после чего закрылся в одном из помещений школы. Правоохранители вызвали бригаду скорой помощи, эвакуировали граждан из здания школы и задержали подозреваемого», — рассказали в ведомстве.

Нападавшего передали полицейским, пострадавших госпитализировали. Минздрав Челябинской области сообщил, что двух детей прооперировали, их состояние стабильное. Еще один ребенок и взрослый «получают лечение в профильных отделениях, в оперативном лечении не нуждаются», добавили в ведомстве.

Как выглядит класс в школе в Челябинске, где школьник напал с молотком
Общество

Инцидент произошел около 09:20 по местному времени (07:20 мск). По словам очевидцев, в частности ученицы восьмого класса, подросток напал ближе к концу урока. Другие школьники услышали крики. После нападения детей из школы эвакуировали, в других учебных заведениях города усилили меры безопасности. 

57-летняя учительница Нина Шошина, помогавшая обезвредить нападавшего, рассказала, что находится в больнице с высоким давлением. Телеграм-канал Mash сообщил, что у учительницы закрытая черепно-мозговая травма и перелом пальцев.

СК завел дела по ч. 3 ст. 33, п.а ч. 2 ст.105 УК (организация убийства) и ч. 2 ст. 293 (халатность). По первой статье виновным может грозить пожизненное лишение свободы, по второй — до пяти лет тюрьмы.

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Челябинск Челябинская область Росгвардия школы
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