CNN узнал о данных разведки США о заговоре Ирана против Трампа

Американская разведка предупреждала о возможном покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа со стороны Ирана, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Разведка предоставила предвыборному штабу политика информацию о признаках того, что Тегеран планирует активизировать атаки на американского экс-президента и окружающих его людей.

По данным CNN, данных о связи инцидента со стрельбой рядом с гольф-клубом, где тренировался Трамп, и возможным покушением нет.

13 июля на предвыборном митинге в Батлере произошла стрельба. В результате один человек погиб, еще несколько были ранены, в том числе сам Трамп. Он получил ранение правого уха.

Стрельбу открыл 20-летний Томас Крукс, его убил снайпер. За несколько недель до покушения, по информации CNN, власти получили разведданные о заговоре Ирана с целью убийства Трампа. Однако данных о связи Крукса с заговором нет.

15 сентября рядом с гольф-клубом в Уэст-Палм-Бич, где играл Трамп, два человека начали перестрелку. По данным New York Post, они целились друг в друга. ФБР расценило произошедшее как попытку покушения на политика. Бывший президент США заявил, что с ним все в порядке.