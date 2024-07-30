ФБР: стрелявший в Трампа начал покупать оружие и компоненты для бомбы год назад

ФБР заявило, что стрелявший в Трампа готовился к нападению более года

Покушение на Трампа произошло 13 июля — в него стрелял 20-летний Томас Крукс и ранил в ухо. По данным ФБР, стрелок готовился к нападению более года, в том числе закупал оружие и компоненты для бомбы

Дональд Трамп (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Совершивший покушение на Дональда Трампа 20-летний Томас Крукс начал закупаться оружием и материалами для изготовления бомбы более года назад, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на заявление представителя ФБР. Как отмечает газета, это является весомым доказательством того, что стрелок давно готовил свое покушение на бывшего президента.

По данным ФБР, Крукс совершил 25 различных покупок оружия в Сети в период с весны 2023 года по первую половину этого года и шесть раз покупал материалы, используемые во взрывчатых веществах. Для этого он использовал псевдонимы и по крайней мере несколько зашифрованных аккаунтов для связи, отмечает The Washington Post (WP), чей журналист также присутствовал на брифинге с представителем ФБР.

В спецслужбе добавили, что за последний год Крукс искал в интернете информацию об электростанциях, массовых расстрелах и покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Его мотивы пока неясны, отметили в спецслужбе. Доказательств, связывающих других людей с нападением, также не было найдено.

Покушение на Трампа произошло 13 июля, когда политик выступал на митинге в Пенсильвании. 20-летний Томас Мэттью Крукс открыл огонь с крыши здания, расположенного примерно в 120 м от сцены, где выступал Трамп. Один человек погиб, еще двое пострадали, республиканец получил ранение правого уха. Нападавший был убит сотрудниками Секретной службы США.

Как писала WSJ, в автомобиле, за рулем которого был Крукс, нашли взрывные устройства. Бывшая одноклассница Крукса в разговоре с газетой рассказала, что молодой человек «никогда открыто не говорил о своих политических взглядах или о том, как он сильно ненавидел Трампа, или о чем-то еще».

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