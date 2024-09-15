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Выборы президента США ,  
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Трамп заявил, что «цел и невредим»

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Выборы президента США
Кандидат в президенты от республиканцев подтвердил, что неподалеку от него произошла стрельба, и подчеркнул, что «ничто его не остановит» и что он «никогда не сдастся»

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп в электронном письме для спонсоров заявил, что с ним все в порядке, сообщает CNN.

Он подтвердил, что неподалеку от него произошла стрельба.

«Я цел и невредим», — написал Трамп в письме.

Экс-президент подчеркнул, что «ничто его не остановит» и что он «никогда не сдастся».

В офисе шерифа округа Мартин заявили, что причастный к стрельбе возле гольф-клуба Трампа взят под стражу. Автомобиль с ним был остановлен на трассе I-95.

Власти полагают, что стрельба была попыткой покушения, передает CNN со ссылкой на источники.

Президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис «с облегчением узнали», что Трамп «в безопасности», сказали в Белом доме. Харрис в соцсети X написала, что «насилию нет места в Америке».

Штаб Трампа сообщил о стрельбе рядом с ним
Политика
Дональд Трамп

Штаб Трампа заявил, что «в непосредственной близости» от политика произошла стрельба и что он «в безопасности».

По информации The New York Post, у гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич, где экс-президент играл в гольф, стреляли агенты Секретной службы после того, как заметили подозрительного человека на поле. Издание утверждает, что у него был АК-47.

13 июля во время предвыборного митинга Трампа в Пенсильвании на него было совершено покушение. В экс-президента выстрелили несколько раз, одна из пуль задела его ухо. Погиб один из участников митинга, еще несколько получили ранения. 20-летний Томас Мэттью Крукс, стрелявший в Трампа, был убит снайпером.

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Персоны
Елена Чернышова
Дональд Трамп стрельба покушение
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года

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