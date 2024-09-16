Стали известны детали предполагаемой попытки покушения на Трампа

Секретная служба США подтвердила, что ее агенты открыли огонь по человеку с автоматом рядом с гольф-клубом кандидата в президенты Дональда Трампа после того, как сотрудник заметил высунутый из кустов ствол, сообщает CNN.

Очевидец рассказал, что видел, как человек выбежал из кустов к автомобилю, сел в него и уехал. Его задержали в соседнем округе. В кустах были найдены автомат типа АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и видеокамера GoPro, сообщил шериф округа Палм-Бич Рик Брэдшоу.

Трамп находился в нескольких сотнях метров от места стрельбы. Экс-президент после произошедшего вернулся в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде.

ФБР заявило, что начало расследование инцидента, который «выглядит как попытка покушения».

Материал дополняется

