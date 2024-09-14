«РИА» сообщило о создании в Херсонской области подземной базы ВС России

Российские военные создали уникальную подземную военную базу в Херсонской области, представляющую из себя комплекс для доукомплектования, переподготовки и боевого слаживания личного состава подразделений группировки войск «Днепр». Об этом «РИА Новости» рассказал замкомбрига по военно-политической работе, также агентство опубликовало кадры из этой базы.

«Предназначение этого подземного комплекса — восстановление боеспособности подразделения, которое на ЛБС было, допустим, очень долгое время. Происходит ротация. Они возвращаются. Их откатывают сюда — в этот комплекс. Здесь происходит работа психологов с этим личным составом. Доукомплектовывают личный состав — вооружением, техникой и личным составом. Происходит боевое слаживание, занятия», — объяснил военный.

По словам офицера, помещения комплекса находятся на глубине около восьми метров, а сама база тщательно замаскирована, обнаружить ее с разведывательных дронов и спутников невозможно.

«Мы сейчас находимся на глубине восемь метров. Потолок находится на расстоянии четырех метров. То есть 4-4,5 в зависимости от помещения <...> То есть здесь — в местах отдыха личного состава — над нами четыре метра накатов бревен и земли <...> Места входа замаскированны маскирующими сетями, а сама поверхность замаскирована под складки местности. <...> Вентиляционные трубы — они покрашены под складки местности, поэтому с дронов, спутников это место увидеть практически невозможно», — подчеркнул он, отметив, что в комплексе одновременно может находиться и проходить переподготовку подразделение численностью до ста человек.

После начала военной операции на Украине российские войска заняли почти всю территорию Херсонской области, которая впоследствии по итогам референдума вошла в состав России. В октябре 2022 года херсонские власти объявили об эвакуации жителей муниципалитетов с подконтрольного Украине правого берега Днепра на левый, объяснив это тем, что Киев накапливает силы для широкомасштабного наступления.

В Минобороны отвод войск объясняли бесперспективностью обороны «в ограниченном районе», отметив, что такое «непростое решение» поможет сохранить жизнь военным. С тех пор линия фронта на этом направлении фактически разделена Днепром, Херсон — на подконтрольной Украине территории.

В конце июня губернатор Херсонской области Владимир Сальдо также сообщил, что российским военным удалось выбить остатки формирований ВСУ с левобережья региона. «Бои переместились на острова, наша армия активизировала действия. Враг выброшен с левобережья», — сказал он.