В Кремле заявили, что не видели сообщения об атаке на украинский сухогруз
В Кремле не видели заявления Киева об атаке российских военных на украинское судно с зерном в Черном море, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и посоветовал обратиться с этим вопросом в Минобороны.
«Честно говоря, мы не видели эти заявления», — заявил Песков (цитата по ТАСС). Он предложил обратиться к российским военным: «Это, видимо, связано с ходом специальной военной операции».
Накануне, 12 сентября, президент Украины Владимир Зеленский написал в своем телеграм-канале, что по судну в Черном море, которое везло пшеницу в Египет, ударила ракета.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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