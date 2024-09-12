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Военная операция на Украине ,  
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Кремль сообщил об отсутствии послания от Зеленского Путину через Довала

Песков: советник премьера Индии не передавал Путину послание от Зеленского
Сюжет
Военная операция на Украине

Кремль сообщил об отсутствии послания от Зеленского Путину через Довала
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Советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал не передавал президенту России Владимиру Путину послания от украинского лидера Владимира Зеленского, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, не передавал», — сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.

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Аджит Довал

Встреча Путина и Довала состоялась 12 сентября в Санкт-Петербурге. Советник главы индийского правительства рассказал, как прошла встреча Моди с Зеленским в августе. Подробностей публично он не привел, но отметил, что разговор был в закрытом формате, а сам Довал был его свидетелем.

После рассказа Довала российский президент предложил отдельно встретиться с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на саммите БРИКС, который пройдет в октябре в Казани.

Ранее Киев предложил Нью-Дели до ноября 2024 года провести саммит мира с целью положить конец конфликту с Россией. Однако Индии предстоит модерировать переговоры, а не выступать в роли «почтальона», передающего сообщения между сторонами, заявил украинский посол в Нью-Дели Александр Полищук.

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Нарендра Моди

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17 сентября 1950 года
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