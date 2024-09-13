Кремль объяснил слова Эрдогана об украинском Крыме давлением США
Соединенные Штаты оказывают на Турцию неприкрытое давление, в том числе запугивая экономическими последствиями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Так он ответил на вопрос, связано ли заявление Эрдогана о возвращении Крыма Украине с желанием Турции «подыграть США, чтобы снизить санкционное давление на свою экономику».
Однако, по словам Пескова, Турция руководствуется собственными интересами.
«Турецкая Республика, как нам представляется, продолжает руководствоваться исключительно собственными интересами, в том числе и развивая торгово-экономическое и иное сотрудничество с нами», — добавил Песков.
11 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем видеообращении к участникам саммита Крымской платформы в Киеве заявил о необходимости возвращения Крыма в состав Украины, поскольку это «требование международного права».
В ответ на его заявление представитель МИД России Мария Захарова возразила, что российские регионы «не являются предметом никаких переговоров».
Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума. Киев и страны Запада не признали итогов голосования. Президент России Владимир Путин неоднократно называл вопрос принадлежности Крыма закрытым.
Москва для урегулирования украинского конфликта требует признания «новых территориальных реалий». Президент Украины Владимир Зеленский называл одним из условий начала переговоров возвращение к границам страны 1991 года.
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