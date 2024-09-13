 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Кремль объяснил слова Эрдогана об украинском Крыме давлением США

Реджеп Тайип Эрдоган (на экране) во время обращения к участникам&nbsp;саммита Крымской платформы
Реджеп Тайип Эрдоган (на экране) во время обращения к участникам саммита Крымской платформы (Фото: Leon Neal / Reuters)

Соединенные Штаты оказывают на Турцию неприкрытое давление, в том числе запугивая экономическими последствиями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Так он ответил на вопрос, связано ли заявление Эрдогана о возвращении Крыма Украине с желанием Турции «подыграть США, чтобы снизить санкционное давление на свою экономику».

Однако, по словам Пескова, Турция руководствуется собственными интересами.

«Турецкая Республика, как нам представляется, продолжает руководствоваться исключительно собственными интересами, в том числе и развивая торгово-экономическое и иное сотрудничество с нами», — добавил Песков.

Захарова предложила читать Конституцию после слов Эрдогана о Крыме
Политика
Мария Захарова

11 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем видеообращении к участникам саммита Крымской платформы в Киеве заявил о необходимости возвращения Крыма в состав Украины, поскольку это «требование международного права».

В ответ на его заявление представитель МИД России Мария Захарова возразила, что российские регионы «не являются предметом никаких переговоров».

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума. Киев и страны Запада не признали итогов голосования. Президент России Владимир Путин неоднократно называл вопрос принадлежности Крыма закрытым.

Москва для урегулирования украинского конфликта требует признания «новых территориальных реалий». Президент Украины Владимир Зеленский называл одним из условий начала переговоров возвращение к границам страны 1991 года.

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

В России активно распространяется коронавирус с новой мутацией

Британский премьер ответил Путину на предупреждение о войне с Россией

Пьяные черви и голуби-наводчики: за что вручили Шнобелевскую премию

«Зенит» побил рекорд десятилетия по тратам на новичков

Politico узнала, почему Кулебу уволили с поста главы МИД Украины

Криштиану Роналду первым в истории набрал 1 млрд подписчиков в соцсетях

Познер назвал причины отказа от работы на Западе во время спецоперации

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Дмитрий Песков США Турция
Материалы по теме
Песков оценил отказ Познера работать на западные СМИ
Политика
Песков счел камуфляжем дискуссию о разрешении США ВСУ бить вглубь России
Политика
Захарова предложила читать Конституцию после слов Эрдогана о Крыме
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 сентября
EUR ЦБ: 100,39 (-0,35) Инвестиции, 12 сен, 18:02 Курс доллара на 13 сентября
USD ЦБ: 91,11 (-0,16) Инвестиции, 12 сен, 18:02
В Кремле заявили, что не видели сообщения об атаке на украинский сухогрузПолитика, 13:56
Рубль слабо отреагировал на решение ЦБ повысить ставку до 19%Инвестиции, 13:50
Кто лидирует в опросах перед выборами президента США. ИнфографикаПолитика, 13:49
WSJ узнала причину отказа Киеву в применении ATACMS для ударов по РоссииПолитика, 13:44
В США поезд снес грузовик с гаубицей M109 Paladin. ВидеоОбщество, 13:43
Конкурент Сафонова пропустил тренировку ПСЖСпорт, 13:42
КХЛ объяснила запрет капитану «Салавата» играть с рекламой на конькахСпорт, 13:41
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Индекс Мосбиржи резко снизился после решения ЦБ повысить ставкуИнвестиции, 13:40
Кремль объяснил слова Эрдогана об украинском Крыме давлением СШАПолитика, 13:40
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 13:39
Офицеру из Якутии присвоили звание Героя России за десятичасовой бойПолитика, 13:36
География Toncoin. Насколько криптовалюта популярна на глобальном уровнеКрипто, 13:30
«Москвич 6» получил комплектацию дороже ₽3 млн. Какие у нее особенностиАвто, 13:30
Центробанк повысил ключевую ставку до 19% годовыхФинансы, 13:30