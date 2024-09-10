Кремль заявил, что удары беспилотниками показали «сущность» Киева

«Это враги», — сказал пресс-секретарь президента о властях Украины

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Ночные атаки беспилотников по городам Подмосковья не были вызваны военной необходимостью, Россия должна продолжать военную операцию на Украине, чтобы обезопасить себя от таких проявлений, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Никак нельзя ассоциировать ночные удары по жилым кварталам, киевский режим продолжает демонстрировать свою сущность. Это враги», — сказал он.

В ночь на 10 сентября Московская область подверглась массированной атаке дронов. Минобороны России отчитывалось об уничтожении 20 беспилотников.

В Раменском БПЛА атаковали жилые дома, погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали. По словам очевидцев, дроны летели на малой высоте.

В столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский вводили ограничения на посадку и вылет самолетов, 48 рейсов ушли на запасные аэродромы. Обломки сбитого беспилотника упали на территории аэропорта Жуковский, обошлось без жертв и пострадавших.