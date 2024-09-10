Кремль заявил, что удары беспилотниками показали «сущность» Киева
Ночные атаки беспилотников по городам Подмосковья не были вызваны военной необходимостью, Россия должна продолжать военную операцию на Украине, чтобы обезопасить себя от таких проявлений, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
«Никак нельзя ассоциировать ночные удары по жилым кварталам, киевский режим продолжает демонстрировать свою сущность. Это враги», — сказал он.
В ночь на 10 сентября Московская область подверглась массированной атаке дронов. Минобороны России отчитывалось об уничтожении 20 беспилотников.
В Раменском БПЛА атаковали жилые дома, погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали. По словам очевидцев, дроны летели на малой высоте.
В столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский вводили ограничения на посадку и вылет самолетов, 48 рейсов ушли на запасные аэродромы. Обломки сбитого беспилотника упали на территории аэропорта Жуковский, обошлось без жертв и пострадавших.
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