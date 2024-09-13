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Похороны Сванидзе пройдут в закрытом формате

Ева Меркачева: похороны Николая Сванидзе пройдут в закрытом формате
Николай Сванидзе
Николай Сванидзе (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Похороны бывшего члена Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), российского журналиста Николая Сванидзе пройдут в закрытом формате, сообщила его коллега по совету Ева Меркачева в своем телеграм-канале.

«Похороны журналиста Николая Сванидзе будут в закрытом формате в самом узком семейном кругу. Так решила семья. Просили понять их», — написала Меркачева.

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Николай Сванидзе

Николай Сванидзе умер 11 сентября в возрасте 69 лет. По данным Baza и Mash, предварительная причина смерти — пневмония. Ее также причиной смерти называла газета «Известия» без ссылки на источник. Сванидзе вел телевизионные программы «Подробности», «Исторические хроники с Николаем Сванидзе», «Исторический процесс».

В ноябре 2022 года его исключили из Совета по правам человека при президенте. Сванидзе связал это со своей «открытой антивоенной позицией».

В последние годы жизни Сванидзе неоднократно болел: у него были проблемы с легкими, развивался сепсис. Журналиста ввели в искусственную кому, в феврале 2023 года его отправили на лечение в Израиль.

Меркачева отметила, что в 2024 году в состоянии Сванидзе были заметные улучшения, он шел на поправку и его смерть стала неожиданностью.

Теги
Николай Сванидзе СПЧ Ева Меркачева похороны
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