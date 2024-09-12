Член СПЧ Кабанов вспомнил, как пел со Сванидзе революционные песни

Николай Сванидзе (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Журналист Николай Сванидзе был порядочным, профессиональным и добрым человеком, рассказал в беседе с РБК председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов.

Кабанов рассказал, что расходился со Сванидзе во взглядах, но считал его близким другом. По словам правозащитника, он был на связи с журналистом до последнего дня.

«Я никогда не забуду, как мы пели революционные песни в «Сапсане», возвращаясь из Питера. Мы разговаривали, находили общий язык, всегда понимали друг друга», — рассказал Кабанов.

По мнению правозащитника, таких же честных и принципиальных людей, как Сванидзе, очень мало.

Николай Сванидзе умер 11 сентября в возрасте 69 лет. По данным Baza и Mash, предварительная причина смерти — пневмония. Сванидзе вел телевизионные программы «Подробности», «Исторические хроники с Николаем Сванидзе», «Исторический процесс». В ноябре 2022 года его исключили из Совета по правам человека при президенте. Сванидзе связал это со своей «открытой антивоенной позицией».

В феврале 2023 года бывший председатель СПЧ Михаил Федотов рассказал о госпитализации Сванидзе. Состояние журналиста Федотов назвал тяжелым.