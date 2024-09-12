Ева Меркачева рассказала, что Сванидзе перед смертью шел на поправку

Николай Сванидзе (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Историк и тележурналист Николай Сванидзе шел на поправку после продолжительной болезни, его смерть стала неожиданностью, сообщила РБК журналист, правозащитник, член Совета по правам человека Ева Меркачева.

«Я думала, что он идет на поправку, наоборот, идет по пути восстановления. Он сам уже брал телефон, сам отвечал, сам писал. Немного, но писал. Николай Карлович всегда находил возможным что-нибудь хорошее написать в какие-то праздники либо по поводу, например, выхода моей статьи или какого-то события», — рассказала Меркачева.

По ее словам, в последний раз со Сванидзе ей удалось списаться в мае, тогда она спросила, как его здоровье. «Он сказал, что бывало лучше, но ничего. <...> День рождения в апреле он отметил, получив огромное количество поздравлений. Я тоже его поздравила. И, судя по его ответу, он был полон оптимизма, готов был бороться и жить дальше», — уточнила Меркачева. Новость о смерти Сванидзе ее потрясла, рассказала она.

Николай Сванидзе умер 11 сентября в возрасте 69 лет. По данным Baza, предварительная причина смерти — пневмония. Сванидзе вел телевизионные программы «Подробности», «Исторические хроники с Николаем Сванидзе», «Исторический процесс». В ноябре 2022 года его исключили из Совета по правам человека при президенте. Сванидзе связал это со своей «открытой антивоенной позицией».

Помимо журналистской и просветительской работы, Сванидзе занимался правозащитной деятельностью. С 2005 по 2014 год он был членом Общественной палаты России, выступал против ликвидации движения «За права человека» и историко-просветительского общества «Мемориал» в 2019 и 2021 годах. Российские власти признали обе организации иностранными агентами, их ликвидировали. Сам закон об иноагентах Сванидзе критиковал.

После начала военной операции на Украине он опубликовал заявление комиссии СПЧ по политическим правам, в котором отмечался вред от боевых действий.

В последние годы жизни Сванидзе тяжело болел: у него были проблемы с легкими, развивался сепсис. Журналиста ввели в искусственную кому, в феврале 2023 года его отправили на лечение в Израиль.