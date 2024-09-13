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Военная операция на Украине ,  
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Суд разрешил изъять оружие у напавшего на Брянскую область главы РДК

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Военная операция на Украине

Перовский суд Москвы разрешил изъять и уничтожить огнестрельное оружие руководителя «Русского добровольческого корпуса» Дениса Капустина (РДК; признан террористической организацией и запрещен в России), который заочно приговорен к пожизненному сроку за участие в нападении на Брянскую область.

«Признать бесхозяйным и прекратить право собственности гражданина Капустина на оружие: пистолет Streamer, калибр 9 мм PA; ружье Mossberg-500 12/76», — цитирует ТАСС решение суда. Там отметили, что Капустин хранил пистолет и ружье по месту жительства еще до отъезда из России, а разрешение на оружие истекло в 2021 году.

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Нападение на села Любечане и Сушаны Брянской области произошли 2 марта 2023 года. При атаке погибли два человека, еще двое, включая десятилетнего мальчика, были ранены. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

Ответственность за атаку взяли на себя члены РДК. Следователи возбудили уголовное дело по статьям о теракте, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и уничтожении имущества. В ноябре того же года Капустина заочно приговорили к пожизненному лишению свободы.

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