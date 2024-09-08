Сообщников актера из «Глухаря» по РДК объявили в международный розыск

Начальника штаба «Русского добровольческого корпуса» (РДК; признан террористической организацией и запрещен в России) Александра Галанова и участника РДК Алексея Огурцова, которые вместе с актером Кириллом Канахиным участвовали в атаках на Брянскую область в 2023 году, объявили в международный розыск.

«Они заочно арестованы столичным судом. Обвиняемые также объявлены в международный розыск», — рассказал ТАСС собеседник в правоохранительных органах.

Им предъявили обвинение в теракте, незаконном обороте оружия и взрывных устройств — п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 4 ст. 222 и ч. 4 ст. 222.1 Уголовного кодекса. Огурцов и Галанов вместе с Канахиным в марте 2023 года незаконно пересекли границу и участвовали в боях против российских военнослужащих, уточняет агентство.

Канахин принимал участие в боях в Херсонской области; в марте 2023-го участвовал в атаке диверсантов на Климовский район Брянской области, а в мае того же года — в схожей атаке на Белгородскую область, на село Грайворон. В феврале 2024 года его приговорили к пожизненному лишению свободы по делу о госизмене — ст. 275 Уголовного кодекса. В 2000-х Канахин играл эпизодические роли в российских сериалах, в том числе в проектах «Простые истины», «Клуб» и «Глухарь».