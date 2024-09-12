Путин предложил отдельно встретиться с Моди на саммите БРИКС
Президент России Владимир Путин предложил встретиться с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на саммите БРИКС в октябре. Об этом глава государства сказал на встрече с советником индийского премьера по национальной безопасности Аджитом Кумаром Довалом.
«Мы ждем господина Моди в Казани. Я предлагаю провести и двустороннюю встречу 22 октября в Казани», — предложил российский лидер.
Он отметил, что хочет подвести итоги совместной с Индией работы по реализации договоренностей, достигнутых в ходе последнего визита Моди в Москву, и наметить перспективы на ближайшее будущее.
Довал ответил, что премьер-министр готов рассказать Путину о своем визите на Украину и встрече с президентом Владимиром Зеленским.
Последний раз Путин встретился с Моди в июле, когда тот приехал в Москву. По итогам их встречи лидеры обоих государств подчеркнули необходимость урегулировать конфликт на Украине мирным путем за счет диалога.
После этого глава индийского правительства поехал в Киев и общался с Зеленским. Моди пообещал, что Индия готова играть любую роль в качестве друга, чтобы помочь достичь мира.
Визит в Россию его советника Довала, которого прозвали «индийским Джеймсом Бондом», тоже связан с обсуждением мирных усилий по Украине.
Саммит глав государств стран БРИКС пройдет в Казани 22–24 октября. Путин уже договорился об отдельной встрече на нем с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.
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