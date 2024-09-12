Ограничения на работу двух аэропортов в Мурманской области сняли
Ограничения на работу аэропортов Мурманск (Мурмаши) и Апатиты (Хибины) сняты. Об этом сообщила Росавиация.
Теперь аэропорты могут принимать и отправлять рейсы, сообщили в ведомстве.
«Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — заявил представитель Росавиации Артем Кореняко.
За время действия ограничения на запасной аэродром ушел один самолет — летевший в Мурманск рейс отправили в Архангельск.
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