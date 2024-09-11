Губернатор сообщил о трех сбитых беспилотниках в Мурманской области

Фото: Министерство обороны России

В Мурманской области силы ПВО сбили три беспилотника. Об этом заявил губернатор региона Андрей Чибис.

Ранее он сообщил, что область попала под атаку "вражеских беспилотников". По его словам, работали силы ПВО. «Прошу с пониманием относиться к ряду временных ограничений, которые нам приходится вводить», — сказал он.

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