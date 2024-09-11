Аэропорты Мурманска и Апатитов отменили ограничения после атаки дронов
Ограничения на работу аэропортов в Мурманске и Апатитах сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Утром (по мск) в среду, 11 сентября авиаузлы Мурмаши и Хибины перестали принимать и отправлять самолеты в целях обеспечения безопасности, сообщали в Росавиации. Затем губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что силы ПВО сбили три беспилотника над регионом.
«В 16:00 мск ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) в аэропортах Мурманск (Мурмаши) и Апатиты (Хибины) сняты», — написал Кореняко.
По его словам, пока ограничения действовали, на запасной аэродром в Архангельск (Талаги) ушли два самолета, совершавших рейсы в Мурманск.
Это не первый случай атаки беспилотников на Мурманскую область. В конце августа Чибис публиковал соответствующее предупреждение. После этого также были введены временные ограничения на работу аэропортов Мурманска и Апатитов.
Расстояние между Мурманском и границей с Украиной превышает 1,8 тыс. км.
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