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Общество ,  
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В России появилось первое учебное пособие для изучения дронов в школе

Фото: geoscan.ru
Фото: geoscan.ru

Учебное пособие по изучению беспилотников на уроках труда в 8–9-х классах впервые выпустили в России. Об этом сообщила пресс-служба компании — производителя дронов «Геоскан», которая участвовала в разработке издания.

Пособие под названием «Беспилотные летательные аппараты», выпущенное издательством «Просвещение», будет использоваться в модуле «Робототехника» на уроках труда (технологии) в 8–9-х классах.

В издании содержатся такие темы: сферы применения беспилотников, конструирование и электроника, пилотирование и FPV, визуальное и текстовое программирование, тренды и профессии в мире дронов.

Пособие рассчитано на 34 часа и может использоваться как в школах, так и в учреждениях дополнительного образования, например в кружках по авиации и робототехнике, а также при подготовке к конкурсам и соревнованиям.

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Фото:Алексей Сухоруков / РИА Новости

О том, что школьников начнут обучать основам применения беспилотников на уроках начальной военной подготовки, сообщил летом 2023 года зампред совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации сенатор Артем Шейкин.

Позже ТАСС узнал о программе курса Минпросвещения по начальной военной подготовке для 10–11-х классов, в которую войдет обучение основам применения дронов. Материалы о способах боевого применения беспилотников включили в курс по основам безопасности и защиты Родины (в прошлом — «Основы безопасности жизнедеятельности», ОБЖ).

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