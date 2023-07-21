Школьников с 1 сентября начнут обучать пользованию дронами

С 1 сентября школьников начнут обучать основам применения беспилотников на уроках начальной военной подготовки, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на зампреда совета по развитию цифровой экономики при Совете федерации, сенатора Артема Шейкина.

«Предложение нами было выработано в ходе работы секции совета по развитию цифровой экономики при СФ и направлено министру обороны России. Предложение было рассмотрено и поддержано, в том числе и Минпросвещения», — сказал он. В программе предусмотрено изучение «видов, предназначения, тактико-технических характеристик и общего устройства, ведения разведки местности и способов противодействия БПЛА противника».

В апреле президент России Владимир Путин поддержал идею обучать школьников управлению беспилотниками.

«Уверен, это, во-первых, ребят займет полезным и интересным делом, отвлечет от того, чем не надо было бы заниматься; во-вторых, эта так называемая ранняя профориентация пойдет на пользу в конечном итоге и стране», — говорил он.

Курс по начальной военной подготовке предложили ввести в конце прошлого года. В частности с предложением вернуть этот предмет в обязательную программу среднего общего образования выступила партия «Справедливая Россия — За правду» и ее лидер Сергей Миронов.

Об ответе Минобороны на эту инициативу писали «Известия». Помимо профессиональной переподготовки уже работающих педагогов, Минобороны предложило набирать преподавателей из граждан, которые ранее проходили военную службу по контракту на офицерских должностях, отдавая приоритет военнослужащим — участникам боевых действий. Миронов отмечал, что введение такого предмета в школах поможет решить еще одну проблему — помочь с трудоустройством ветеранов боевых действий.



